Много лет эта часть Первомайского парка находилась за забором, сейчас территорию расчищают. Там сделают новое освещение и установят лавочки

Территорию бывшего Летнего театра в Курске сделают местом для прогулок. Много лет эта часть Первомайского парка находилась за забором, сейчас территорию расчищают. Демонтированы ограждение, части разрушенного фундамента и остатки строительных конструкций снесённого здания Летнего театра, вырублены заросли.В конце сентября Первомайскому парку присвоили статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Земля и все объекты горадминистрация передала в безвозмездное пользование «Дирекцию по управлению особо охраняемыми природными территориями Курской области». Специалисты отмечают, что перед началом работ провели консультации со специалистами областного комитета по охране объектов культурного наследия. Рабочие вывозят только строительный мусор, культурный слой земли при благоустройстве не затрагивают.Сейчас в парке идет расчистка клумб. Для озеленения газонов завезут плодородный грунт и высадят тюльпаны. В ближайшее время приступят к санитарной очистке территории и омолаживающей обрезке деревьев. Демонтируют ограждение и разрушенные участки асфальта. В парке сделают новое освещение и установят лавочки, пояснили в областном комитете природных ресурсов.Отмечается, что ход работ контролируют специалисты комитета природных ресурсов Курской области и регионального комитета по охране объектов культурного наследия.