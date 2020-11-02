На курских очистных построят комплекс для производства биологический удобрений
Первую партию удобрений планируют получить концу ноября
Комплекс состоит из четырех ферментаторов, двух приемных резервуаров и двух резервуаров для жидкого фильтрата, объединенных в одно сооружение. Ежесуточный объем принимаемого сырого осадка и активного ила - 600 тонн. В ферментаторах происходит процесс брожения с выделением биогаза. Вырабатываемая электроэнергия в объеме 2 МВт·ч будет поставляться на нужды городских очистных сооружений по тарифу ниже цены поставщика электроэнергии, а излишки реализуют сетевой компании. Это позволит снизить на 70% выброс вредных веществ с очистных.
Но на этом переработка отходов не завершается. Сухую часть осадка используют как биологическое удобрение в сельском хозяйстве. Первую партию удобрений компания планирует получить концу ноября. После проведут исследования полученного биопродукта. Когда его польза для почвы и выращиваемых культур будет доказана с научной точки зрения, состоятся испытания, и в случае положительного результата удобрения станут использовать на курских полях, рассказал замгубернатора.
В планах «ЭнергоПарка» возвести подобные комплексы около животноводческих предприятий Курской области, что позволит перерабатывать отходы жизнедеятельности животных, снижая негативное влияние на экологию и производя биологические удобрения для растениеводческих компаний региона.