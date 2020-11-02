На курских очистных построят комплекс для производства биологический удобрений

Первую партию удобрений планируют получить концу ноября

В Курской области построят комплексы для производства биологический удобрений. Первый комплекс по переработке сырого осадка и избыточного ила компания «ЭнергоПарк» запустит в ближайшее время на очистных сооружениях Курска. Вопрос руководство предприятия обсудило на встрече с заместителем губернатора Сергеем Стародубцевым.Комплекс состоит из четырех ферментаторов, двух приемных резервуаров и двух резервуаров для жидкого фильтрата, объединенных в одно сооружение. Ежесуточный объем принимаемого сырого осадка и активного ила - 600 тонн. В ферментаторах происходит процесс брожения с выделением биогаза. Вырабатываемая электроэнергия в объеме 2 МВт·ч будет поставляться на нужды городских очистных сооружений по тарифу ниже цены поставщика электроэнергии, а излишки реализуют сетевой компании. Это позволит снизить на 70% выброс вредных веществ с очистных.Но на этом переработка отходов не завершается. Сухую часть осадка используют как биологическое удобрение в сельском хозяйстве. Первую партию удобрений компания планирует получить концу ноября. После проведут исследования полученного биопродукта. Когда его польза для почвы и выращиваемых культур будет доказана с научной точки зрения, состоятся испытания, и в случае положительного результата удобрения станут использовать на курских полях, рассказал замгубернатора.В планах «ЭнергоПарка» возвести подобные комплексы около животноводческих предприятий Курской области, что позволит перерабатывать отходы жизнедеятельности животных, снижая негативное влияние на экологию и производя биологические удобрения для растениеводческих компаний региона.