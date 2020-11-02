В Курской области ввели режим самоизоляции для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями

Работников в возрасте 65+ должны перевести на удаленку, отправить в отпуск или на больничный

В Курской области ввели режим самоизоляции для курян в возрасте 65+ и имеющих хронические заболевания. Разрешается выходить из дома за экстренной медицинской помощью, на работу, в магазин или получить какую-то услугу, вынести мусор и выгулять собаку, но не дальше 100 метров от дома.

Работодатели, в организациях которых есть сотрудники в возрасте 65+, должны перевести их на удаленку либо предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск, можно оформить больничный.





Исключение - руководители и чиновники, работники системообразующих и непрерывно действующих предприятий.





Ограничения не коснутся работников учреждений соцзащиты, социального обслуживания и центров занятости, сферы ЖКХ и почты.





Также остальные работодатели должны перевести не менее 30% работников на дистанционный режим до особого распоряжения.