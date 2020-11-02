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В Курской области ввели режим самоизоляции для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями

Работников в возрасте 65+ должны перевести на удаленку, отправить в отпуск или на больничный

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В Курской области ввели режим самоизоляции для курян в возрасте 65+ и  имеющих хронические заболевания. Разрешается выходить из дома за экстренной медицинской помощью, на работу, в магазин или получить какую-то услугу, вынести мусор и выгулять собаку, но не дальше 100 метров от дома. 
 
Работодатели, в организациях которых есть сотрудники в возрасте 65+, должны перевести их на удаленку либо предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск, можно оформить больничный.

Исключение - руководители и чиновники, работники системообразующих и непрерывно действующих предприятий. 

Ограничения не коснутся работников учреждений соцзащиты, социального обслуживания и центров занятости, сферы ЖКХ и почты. 

Также остальные работодатели должны перевести не менее 30% работников на дистанционный режим до особого распоряжения.
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