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Коронавирус продолжает бить рекорды в Курской области

За минувшие сутки подтверждено 130 новых диагнозов, из них в Курске - 60.

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Почти четыре сотни новых случаев коронавируса выявили в Курской области за выходные. За минувшие сутки побит очередной антирекорд - подтверждено 130 новых диагнозов, из них в Курске - 60. 

7 курян за выходные скончались от тяжелей коронавирусной пневмонии. Таким образом, по официальным данным оперштаба, в Курской области официально зарегистрировано ровно 100 смертей от COCUD-19. 

Всего на данный момент болеют 2826 курян, в больницах и стационарах находятся 1336 человек, на ИВЛ – 120. Выписано за день 36 пациентов. 

В целом в России за минувшие сутки выявлено 18 257 заразившихся коронавирусом.
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