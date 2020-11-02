Коронавирус продолжает бить рекорды в Курской области

За минувшие сутки подтверждено 130 новых диагнозов, из них в Курске - 60.

Почти четыре сотни новых случаев коронавируса выявили в Курской области за выходные. За минувшие сутки побит очередной антирекорд - подтверждено 130 новых диагнозов, из них в Курске - 60.





7 курян за выходные скончались от тяжелей коронавирусной пневмонии. Таким образом, по официальным данным оперштаба, в Курской области официально зарегистрировано ровно 100 смертей от COCUD-19.





Всего на данный момент болеют 2826 курян, в больницах и стационарах находятся 1336 человек, на ИВЛ – 120. Выписано за день 36 пациентов.





В целом в России за минувшие сутки выявлено 18 257 заразившихся коронавирусом.