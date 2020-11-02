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Жители Курска раскритиковали новые адресные таблички на фасадах домов

Пользователи соцсетей указывают на то, что надписи трудночитаемы на расстоянии
Жители Курска раскритиковали новые адресные таблички на фасадах домов

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Не так давно Центром компетенций Курской области был утверждён дизайн табличек, которые должны быть установлены на фасадах зданий областного центра. Они, по мнению разработчиков, отлично вписываются в исторические ансамбли зданий и подчеркивают самобытность древнего Курска, информируя прохожих и проезжающих мимо не только о названиях улиц и номерах домов, но и сообщая исторические наименования тех или иных участков улично-дорожной сети.

Обновлённые таблички уже появились на многих зданиях в центре Курска, однако горожане их восприняли без воодушевления и уже успели раскритиковать, сообщает телеканал "ТАКТ". Главной причиной недовольства стал размер шрифта. Пользователи соцсетей указывают на то, что надписи трудночитаемы на расстоянии.  Другие заметили несоответствие в исторических названиях и даже выразили обиду на то, что ряд названий был унифицирован, к примеру, улицу Максима Горького подписали кратко "улица Горького".

Фото Центра компетенций Курской области
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