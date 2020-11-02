Жители Курска раскритиковали новые адресные таблички на фасадах домов
Пользователи соцсетей указывают на то, что надписи трудночитаемы на расстоянии
Обновлённые таблички уже появились на многих зданиях в центре Курска, однако горожане их восприняли без воодушевления и уже успели раскритиковать, сообщает телеканал "ТАКТ". Главной причиной недовольства стал размер шрифта. Пользователи соцсетей указывают на то, что надписи трудночитаемы на расстоянии. Другие заметили несоответствие в исторических названиях и даже выразили обиду на то, что ряд названий был унифицирован, к примеру, улицу Максима Горького подписали кратко "улица Горького".
Фото Центра компетенций Курской области