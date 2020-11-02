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Курская область получает кислород для больниц с Новолипецкого металлургического комбината

Ранее Минпромторг сообщил о сложностях с обеспечением медицинским кислородом в ряде российских регионов

Курская область получает кислород для больниц с Новолипецкого металлургического комбината

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В ряде российских регионов выявлены сложности с обеспечением медицинским кислородом, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он используется при лечении коронавируса, министерство запросило помощи у металлургов в случае дефицита.

Среди регионов, в которых выявлены проблемы с производством и поставками медицинского кислорода в больницы, — Московская, Тверская, Калужская, Омская и Тюменская области, а также Чувашия, Хабаровск и Красноярский край, сообщает РБК, ссылаясь на источник в Минпромторге. До этого сообщалось о нехватке кислорода в Ростовской и Курской областях, но их нет в списке регионов, в которых ведомство выявило сложности с поставками.

Как пояснил губернатор, в Курской области кислород не производят, его получают с Новолипецкого металлургического комбината. В день в среднем расходуют по 15 тонн, а с учетом новых коек эта цифра увеличится. С комбинатом заключено соглашение о лимите в 25 тонн кислорода в сутки.
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