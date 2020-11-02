В Курске завершили работы в рамках проекта «Улица Победы»
Эта работа продолжится и в следующем году при реализации нацпроекта БКАД
На всех объектах дорожники уложили новый асфальт. Вдоль проезжей части отремонтировали тротуары и пешеходные дорожки, заменили бортовой камень и дорожные знаки, нанесли разметку термопластиком.
В местах пешеходных переходов бортовой камень для удобства маломобильных горожан занизили. Как отметил председатель комитета дорожного хозяйства Курска Денис Ходеев, эта работа продолжится и в следующем году при реализации нацпроекта БКАД.