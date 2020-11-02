Эта работа продолжится и в следующем году при реализации нацпроекта БКАД

В Курске завершили работы в рамках проекта «Улица Победы». Участки улиц, названных именами героев-воинов привели в нормативное состояние. Их общая протяжённость - более четырёх километров. Это улицы Ватутина, Конорева, Пигорева, Ольшанского, а также площадь Рокоссовского.На всех объектах дорожники уложили новый асфальт. Вдоль проезжей части отремонтировали тротуары и пешеходные дорожки, заменили бортовой камень и дорожные знаки, нанесли разметку термопластиком.В местах пешеходных переходов бортовой камень для удобства маломобильных горожан занизили. Как отметил председатель комитета дорожного хозяйства Курска Денис Ходеев, эта работа продолжится и в следующем году при реализации нацпроекта БКАД.