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В Курске завершили работы в рамках проекта «Улица Победы»

Эта работа продолжится и в следующем году при реализации нацпроекта БКАД
В Курске завершили работы в рамках проекта «Улица Победы»

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В Курске завершили работы в рамках проекта «Улица Победы». Участки улиц, названных именами героев-воинов привели в нормативное состояние. Их общая протяжённость - более четырёх километров. Это улицы Ватутина, Конорева, Пигорева, Ольшанского, а также площадь Рокоссовского.

На всех объектах дорожники уложили новый асфальт. Вдоль проезжей части отремонтировали тротуары и пешеходные дорожки, заменили бортовой камень и дорожные знаки, нанесли разметку термопластиком.

В местах пешеходных переходов бортовой камень для удобства маломобильных горожан занизили. Как отметил председатель комитета дорожного хозяйства Курска Денис Ходеев, эта работа продолжится и в следующем году при реализации нацпроекта БКАД. 

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