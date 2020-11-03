В Курске на остановках мониторят наполняемость транспорта
На прошлой неделе куряне жаловались на отсутствие необходимого количества автобусов на маршрутах
Как отметил директор департамента пассажирского транспорта Григорий Богачев, весь городской пассажирский транспорт оборудован спутниковой системой навигации и контролируется Центральной диспетчерской службой. В рабочие дни с 10 до 11 вечера на маршрутах работает около 50 единиц пассажирского транспорта. На основных остановках дежурят сотрудники департамента транспорта и ЦДС, которые мониторят наполняемость транспорта.
Глава города Виктор Карамышев поручил держать на постоянном контроле график движения автобусов.
Также поручено усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора в общественных местах - в торговых центрах и на транспорте. На контроле и регулярная дезинфекция общественного транспорта, а также наличие санитайзеров в торговых точках.