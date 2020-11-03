На прошлой неделе куряне жаловались на отсутствие необходимого количества автобусов на маршрутах

В Курске на остановках мониторят наполняемость транспорта. На прошлой неделе куряне жаловались на отсутствие необходимого количества автобусов на маршрутах. Вопрос работы общественного транспорта в вечернее время обсудили на планерке в мэрии.Как отметил директор департамента пассажирского транспорта Григорий Богачев, весь городской пассажирский транспорт оборудован спутниковой системой навигации и контролируется Центральной диспетчерской службой. В рабочие дни с 10 до 11 вечера на маршрутах работает около 50 единиц пассажирского транспорта. На основных остановках дежурят сотрудники департамента транспорта и ЦДС, которые мониторят наполняемость транспорта.Глава города Виктор Карамышев поручил держать на постоянном контроле график движения автобусов.Также поручено усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора в общественных местах - в торговых центрах и на транспорте. На контроле и регулярная дезинфекция общественного транспорта, а также наличие санитайзеров в торговых точках.