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В Курске бухгалтер начисляла себе доплату за выходные, в которые не работала

Теперь 55-летняя женщина предстанет перед судом
В Курске бухгалтер начисляла себе доплату за выходные, в которые не работала

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55-летняя жительница Курска предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Она работала главным бухгалтером в одной из бюджетных организаций и почти год незаконно начисляла себе доплаты. 

Используя служебное положение и имея доступ к формированию бухгалтерской документации, курянка начисляла себе дополнительную выплату к ежемесячной зарплате, учитывая, в том числе, выходные дни, в которые не работала. За это время ей удалось похитить почти 137 тысяч рублей. 

Отмечается, что в рамках следствия горожанка возместила нанесенный ущерб. Она созналась в содеянном.

Расследование уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» завершено и передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает УМВД.
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