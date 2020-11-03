В Курске бухгалтер начисляла себе доплату за выходные, в которые не работала

Теперь 55-летняя женщина предстанет перед судом

55-летняя жительница Курска предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Она работала главным бухгалтером в одной из бюджетных организаций и почти год незаконно начисляла себе доплаты.Используя служебное положение и имея доступ к формированию бухгалтерской документации, курянка начисляла себе дополнительную выплату к ежемесячной зарплате, учитывая, в том числе, выходные дни, в которые не работала. За это время ей удалось похитить почти 137 тысяч рублей.Отмечается, что в рамках следствия горожанка возместила нанесенный ущерб. Она созналась в содеянном.Расследование уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» завершено и передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает УМВД.