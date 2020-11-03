Это женщины, самой молодой из них было 49 лет

В Курской области еще три пациента умерли от коронавируса. Это женщины 49, 69 и 80 лет. Таким образом, по данным оперштаба, на сегодня официально зарегистрировано 103 смерти от COVID-19.





За минувшие сутки выявлено 133 новых случая заражения (из них в Курске - 56), это новый максимум за время пандемии. Выписано за день 96 пациентов, продолжают лечение 2860 курян. В больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями находится 1 301 человек, на ИВЛ – 115.





В целом по России пятый день подряд выявляют более 18 тысяч новых случаев COVID-19. За минувшие сутки подтверждено 18 648 диагнозов.