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В Курске ищут водителя, сбившего на "зебре" пешехода

Авария произошла на проспекте Кулакова. Водитель скрылся с места ДТП
В Курске ищут водителя, сбившего на "зебре" пешехода

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В Курске ищут водителя, сбившего на "зебре" пешехода.

Авария произошла 2 ноября примерно в 6 часов 40 минут напротив дома №144/А по проспекту Кулакова. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь со стороны улицы Магистральная в направлении улицы Народная допустил наезд на 58-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход получил травмы. Водитель с места ДТП скрылся. 

Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8 (4712) 36-70-01 и 36-70-02.

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