Он отмечает, что 30 октября закончилась финансовая проверка учреждения, которая не выявила никаких нарушений

Уволен директор Курского Кинофонда. Об этом сам Андрей Немиров сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».«Вчера вечером получил от своего работодателя, председателя комитета по культуре Полетыкиной вот такой документ. Моя работа в качестве директора Курского Кинофонда окончена. Окончена враз, с завтрашнего дня, по желанию работодателя!», - говорит Андрей Владиславович в посте.Он отмечает, что 30 октября закончилась финансовая проверка учреждения, которая «в результате целого месяца работы определила, что в Курском Кинофонде финансы находятся "в образцовом состоянии"». Никаких предписаний по итогам этой проверки выписано не было.Андрей Немиров напомнил, что муниципальная киносеть Курской области, насчитывающая 241 киноустановку – самая большая в стране, муниципальная цифровая киносеть в области - лучшая в ЦФО, в прошлом году было продано 813 тысяч кинобилетов (больше – только «Москино» - 840 тысяч).«Курский Кинофонд образца 2020 года – лучший кинофонд страны ... В августе 2020– перегнали всех в ЦФО "на голову"», - написал экс-директор и призвал не верить слухам и домыслам, которые когда-либо могут появиться.