Уволен директор Курского Кинофонда
Он отмечает, что 30 октября закончилась финансовая проверка учреждения, которая не выявила никаких нарушений
«Вчера вечером получил от своего работодателя, председателя комитета по культуре Полетыкиной вот такой документ. Моя работа в качестве директора Курского Кинофонда окончена. Окончена враз, с завтрашнего дня, по желанию работодателя!», - говорит Андрей Владиславович в посте.
Он отмечает, что 30 октября закончилась финансовая проверка учреждения, которая «в результате целого месяца работы определила, что в Курском Кинофонде финансы находятся "в образцовом состоянии"». Никаких предписаний по итогам этой проверки выписано не было.
Андрей Немиров напомнил, что муниципальная киносеть Курской области, насчитывающая 241 киноустановку – самая большая в стране, муниципальная цифровая киносеть в области - лучшая в ЦФО, в прошлом году было продано 813 тысяч кинобилетов (больше – только «Москино» - 840 тысяч).
«Курский Кинофонд образца 2020 года – лучший кинофонд страны ... В августе 2020– перегнали всех в ЦФО "на голову"», - написал экс-директор и призвал не верить слухам и домыслам, которые когда-либо могут появиться.