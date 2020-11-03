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В 5-ю поликлинику Курска для уменьшения очередей принимают на работу ординаторов

Ранее куряне жаловались на большие очереди в медицинских учреждениях и в 5-й поликлинике в частности
В 5-ю поликлинику Курска для уменьшения очередей принимают на работу ординаторов

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В поликлинику №5 Курска для уменьшения очередей принимают на работу ординаторов КГМУ первого года обучения разных специальностей, имеющих аккредитацию по терапии, сообщили в региональном комитете здравоохранения. Всего будет принято 9 человек, пока к работе приступил один человек, еще восемь проходят медкомиссию.

Ранее куряне жаловались на большие очереди в медицинских учреждениях и в 5-й поликлинике в частности. В комздраве подтвердили, что последнее время там отмечается взрывной рост вызовов на дом (в среднем 270 в день) и почти по триста обращений в день по поводу ОРВИ и коронавируса. Из 19 работающих терапевтов, 12 терапевтов закреплены для работы с пациентами с признаками ОРЗ, семь из них оказывают помощь на амбулаторном приеме. Другие терапевты, работающие в зоне обслуживания пациентов без признаков ОРЗ, все в возрасте старше 65 лет и не могут быть привлечены к работе в «красной зоне».

Для ускорения оказания помощи дополнительно привлекли двух медсестер, формируются предварительные списки для своевременной доставки медицинской документации и Листков нетрудоспособности.

Для выздоровевших пациентов, которым нужно закрыть больничный, выделен дополнительный кабинет. В поликлинике соблюдаются принципы зонирования и маршрутизации пациентов, «красную зону» расширили, разделили потоки внутри неё, добавили врачей на приём, пояснили в комитете и добавили, что в зоне приема пациентов с симптомами ОРВИ в две смены ведут амбулаторный прием восемь врачей-терапевтов (по 4 в смену). «Прием осуществляется с 8 утра и до последнего пациента далеко за рамками рабочего времени врачей».

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