Центр компетенций предлагает разбить на крышах курских многоэтажек парки
Так курянам будет легче соблюдать самоизоляцию, не лишаясь при этом прогулок на свежем воздухе
Такой минипарк подходит для занятий спортом, тренировки собак и для обычного отдыха. А чтобы не создавать на крыше толпу, жильцы смогут договариваться о времени использования каждой из зон с помощью чатов в соцсетях.
Одна из важных особенностей парка на крыше заключается в том, что это пространство лишь отчасти является общественным. Доступ на крышу имеют только жильцы дома., что немаловажно в сложившейся ситуации, отмечают в Центре компетенций.