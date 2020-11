АУДИОСАЛОН 02.11.2020

Depeche Mode — Black Celebration (1986) (Remastered)

Год релиза: 2014

Лейбл: Music On Vinyl (MOVLP947), Mute / Sony Music (STUMM26)



Сторона 1

01 Black Celebration

02 Fly on the Windscreen — Final

03 A Question of Lust

04 Sometimes

05 It Doesn't Matter Two



Сторона 2

06 A Question of Time

07 Stripped

08 Here Is the House

09 World Full of Nothing

10 Dressed in Black

11 New Dress



Бонус-трек

12 But Not Tonight (extended remix)