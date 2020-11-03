В Курской области ремонтируют дома-интернаты даже в период пандемии

ТАКТ».Несмотря на пандемию коронавируса в Курской области не отказались от работ по благоустройству социальных учреждений. Так, в Курске проводится капитальный и косметический ремонты обветшавшего трехэтажного корпуса дома-интерната для ветеранов войны и труда. Подобные работы ведутся и в других районах области, сообщает телеканал «
В апреле, когда коронавирус пробрался в Курскую область, было принято решение перевести 26 учреждений, подведомственных комитету соцобеспечения, на работу в максимальной изоляции. Сотрудники стали заступать на двухнедельные смены. В таком режиме работают и по сей день.
Татьяна Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения материнства и детства Курской области:
«В обязательном порядке каждая смена, которая заходит и которая выходит, проходит тестирование. На сегодняшний день в наших учреждениях проживает 2226 проживающих. Работает более 600 человек персонала. И, в соответствии с рекомендации министерства труда РФ, этот график работ будет действовать, пока продолжается пандемия»
Действуют другие весьма строгие меры предосторожности. Но даже они не всегда гарантируют 100%-ную защиту от COVID-19 и сезонных заболеваний. Об этом знают в Курском доме-интернате ветеранов войны и труда.
Владимир Анцупов, директор Курского дома-интерната ветеранов войны и труда:
«К сожалению, в нашем доме-интернате были случаи заболевания как среди работников, так и среди проживающих. Последние вторые отрицательные результаты у наших проживающих у нас были 25-го июня. С 25-го июня и по сегодняшний день не выявляется заболевание новой коронавирусной инфекцией. Когда начнется массовая вакцинация, то мы наших проживающих тоже будем вакцинировать. Что же касается других инфекций, то наши проживающие привиты в этом году по гриппу на 99%»
Вместе с тем, несмотря на сложную эпидситуацию, продолжается реализация нацпроекта «Старшее поколение», цель которого – создать благоприятные условия для проживания пожилых людей. Так, один из корпусов курского дома-интерната не видел капитального ремонта 40 лет. 15 лет не проводился и косметический. Было принято решение ситуацию исправить.
Татьяна Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения материнства и детства Курской области:
«В этом году на капитальный ремонт одного из корпусов данного учреждения было предусмотрено чуть более шести миллионов рублей. Понимая, что когда сделано отопление, электрика, необходим и косметический ремонт, мы обратились к губернатору. И дополнительно еще было выделено на ремонт этого трехэтажного корпуса почти 18 миллионов рублей»
После завершение работ, уже за счет внебюджетных средств, планируется приобрести новое оборудование и мебель. Корпус должен быть готов к возвращению своих временно отселенных жильцов к Новому году. Как отметили в комитете социального обеспечения, подобные работы ведутся также в учреждениях Обоянского и Железногорского районов.
В Курской области ремонтируют дома-интернаты даже в период пандемии
Несмотря на сложную эпидситуацию, продолжается реализация нацпроекта «Старшее поколение»