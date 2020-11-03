Курские власти рассказали, как соблюдать масочный режим в заведениях общепита

Снять маску можно непосредственно во время еды

В Курске продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественных местах. Специалисты Роспотребнадзора в ходе мониторинга обращают внимание в первую очередь на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований: наличие дезинфицирующих средств для посетителей и для уборки помещений.Куряне часто задают вопросы, как соблюдать режим в заведениях общепита и на фуд-кортах. Эксперты пояснили - маска должна быть на лице постоянно, снять её можно только непосредственно во время еды.На обследование магазинов, торговых центров, рынков и предприятий общепита специалисты комитета промышленности, торговли и предпринимательства выезжают несколько раз в неделю, иногда совместно с представителями других ведомств. Они также оперативно реагируют на жалобы. Очередной сигнал поступил на нарушения в ТЦ «Манеж»: охранники перестали следить за наличием масок у посетителей.Как показала проверка, масочный режим в «Манеже» соблюдают, причём как в коридорах торгового центра, так и в отдельных павильонах. Заместитель директора супермаркета Татьяна Иванова сообщила, что в торговом центре каждые полчаса дезинфицируют ручки продуктовых тележек, а каждые три часа – полы.Власти подчеркивают - мониторинг сферы торговли на предмет соблюдения масочного режима продолжится. Представителей торговли и общепита, а также посетителей просят добросовестно относиться к вопросам безопасности.