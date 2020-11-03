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Курский спектакль «Знакомый ваш Сергей Есенин» сегодня покажут на федеральном портале Культура.рф

Его покажут в рамках всероссийской акции «Ночь искусств»
Курский спектакль «Знакомый ваш Сергей Есенин» сегодня покажут на федеральном портале Культура.рф

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Сегодня в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» спектакль концертно-творческого центра «Звездный»  «Знакомый ваш Сергей Есенин» покажут на федеральном портале Культура.рф.  

В 17.45 здесь состоится онлайн встреча с курским поэтом, актером и режиссером, руководителем литературно-драматургической части центра «Звёздный» Романом Рубановым и показ спектакля.

Спектакль транслируется в рамках онлайн-программы Центра славянских культур «Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино», приуроченной к 125-летию со дня рождения Сергея Есенина.

«Ночь искусств» в «Иностранке» начнется в 16 часов и откроет ее статс-секретарь — заместитель Министра культуры России Алла Манилова.
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