Знакомый ваш Сергей Есенин» покажут на федеральном портале Культура.рф.Сегодня в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» спектакль концертно-творческого центра «Звездный» «
В 17.45 здесь состоится онлайн встреча с курским поэтом, актером и режиссером, руководителем литературно-драматургической части центра «Звёздный» Романом Рубановым и показ спектакля.
Спектакль транслируется в рамках онлайн-программы Центра славянских культур «Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино», приуроченной к 125-летию со дня рождения Сергея Есенина.
«Ночь искусств» в «Иностранке» начнется в 16 часов и откроет ее статс-секретарь — заместитель Министра культуры России Алла Манилова.
Курский спектакль «Знакомый ваш Сергей Есенин» сегодня покажут на федеральном портале Культура.рф
Его покажут в рамках всероссийской акции «Ночь искусств»