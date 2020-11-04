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Курян просят сообщать о нарушениях масочного режима в дежурную часть

Можно позвонить или отправить письменное заявление, сопроводив его фото- или видеодоказательствами
Курян просят сообщать о нарушениях масочного режима в дежурную часть

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В Курске продолжаются рейды по соблюдению масочного режима посетителями и сотрудниками торговых центров. По итогам очередной такой проверки в Сеймском округе специалисты обследовали 19 предприятий торговли. 

Так, в магазине «Магнит», расположенном на проспекте Ленинского комсомола, кассир работала без маски и перчаток. Ей выдали уведомление, а информацию о нарушении направили в городское управление по делам ГО и ЧС для составления протокола об административном нарушении.

Посетителям магазинов, несоблюдающим масочный режим, представители рабочих групп обычно делают замечания, протоколы об административном правонарушении составляют только в исключительных случаях, когда профилактические беседы не помогают.

Курян просят сообщать о нарушениях масочного режима в дежурную часть городского УМВД по телефону: 36-82-45 или, направив письменное заявление по адресу: Курск, ул. Ленина д. 5, приложив к нему подтверждающие фото- или видеоматериалы.

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