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В следующем году в Курской области на ремонт муниципальных дорог выделят около миллиарда рублей

В первую очередь средства направят в Железногорск, Курчатов, Льгов, Рыльск, Обоянь, Щигры, Дмитриев и Фатеж
В следующем году в Курской области на ремонт муниципальных дорог выделят около миллиарда рублей

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В следующем году в Курской области отремонтируют 72 км региональных дорог. На эти цели планируется направить более 620 млн рублей. 

Муниципальные образования в 2021-м получат субсидии на ремонт дорог. Общая сумма финансирования составит около миллиарда рублей. Муниципалитеты, имеющие свои дорожные фонды, получат субсидии. В первую очередь средства направят в Железногорск, Курчатов, Льгов, Рыльск, Обоянь, Щигры, Дмитриев и Фатеж. 

Размер субсидии будет рассчитываться исходя из потенциала развития территории. Помимо объемов имеющегося дорожного фонда будут учитываться численность населения, количество социальных и туристических объектов и ряд других показателей, пояснили в комитете транспорта и автомобильных дорог Курской области. 

В 2022 году деньги на развитие дорожной инфраструктуры получат Суджа, районные центры Горшечное, Глушково, Прямицыно, Пристень, Кшенский, Медвенка, Поныри, Золотухино, Коренево, где проживает более 4 тысяч человек. В 2023-м будут включены муниципальные образования с численностью от 3 тысяч человек: Солнцево, Хомутовка, Касторное, Черемисиново, Конышевка. В 2024-м приведут в порядок дороги во всех районных центрах.
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