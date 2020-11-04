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В Курске продолжает работу горячая линия по вопросам направления пациентов на КТ

Отмечается, что КТ не является методом скрининга, поэтому назначать исследование себе самому и делать его в целях профилактики не нужно
В Курске продолжает работу горячая линия по вопросам направления пациентов на КТ

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В Курске на базе курского онкоцентра продолжает работу горячая линия по вопросам направления пациентов на КТ. Получить консультацию можно телефону 8 (4712) 73-18-96 по будням с 9 до 16 часов.

Специалисты разъясняют, что пациенту сначала необходимо записаться на прием к врачу, который, при наличии показаний, даст направление на компьютерную томографию. Результаты направят лечащему врачу.

В областном комитете здравоохранения отмечают, что КТ не является методом скрининга, поэтому назначать исследование себе самому и делать его в целях профилактики не нужно. Лучевая нагрузка на пациента измеряется сотнями рентгеновских снимков. 

При легких формах болезни компьютерную томографию проводить нет смысла, так как результаты исследования не влияют на тактику лечения и дальнейший прогноз. В основном КТ необходима пациентам, чтобы проследить динамику на фоне терапии при госпитализации в медучреждение. Об этом говорится в рекомендациях Минздрава России.  

«Если есть подозрение на коронавирус и болезнь держится 4-6 дней, можно сделать рентгеновский снимок по назначению лечащего врача. Если на снимке к концу первой недели изменений нет, то и на КТ их не будет», - пояснил врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики Курского онкологического научно-клинического центра им. Г.Е. Островерхова Петр Сычев.
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