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На окраине Курска столкнулись две легковушки. Двое пострадавших

Авария произошла сегодня на улице 3-я Агрегатная
На окраине Курска столкнулись две легковушки. Двое пострадавших

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Сегодня на окраине Курска произошла авария, в которой пострадали два человека. 

По предварительной информации, 70-летний водитель автомобиля "Грейт Волл", выезжая с прилегающей территории, с левым поворотом в сторону федеральной автодороги "Курск-Борисоглебск", напротив дома №23 З/6 по улице 3-я Агрегатная, допустил столкновение с автомобилем "Лада Калина", за рулем которого был 59-летний водитель. Он двигался по улице 3-я Агрегатная в сторону улицы Чайковского, сообщают в ГИБДД. 

В результате столкновения оба водителя получили травмы.

Полиция выясняет все причины и обстоятельства ДТП.





ФОТО - АВТОКАДР_46


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