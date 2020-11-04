Выявлено 135 новых случаев заражения

В Курской области от коронавируса умерли еще шесть человек: женщины 66, 68, 72, 75 и 78 лет и 61-летний мужчина. По данным оперштаба, на сегодня официально зарегистрировано 109 смертей от COVID-19.





За сутки подтверждено 135 новых случаев заражения, из них в Курске - 32. Впервые за долгое время выписано пациентов больше -151. Продолжают лечение 2838 курян. В больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями находится 1284 человека, на ИВЛ – 122.





В целом по России впервые выявили 19 768 новых случаев COVID-19.