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В Курской области от коронавируса умерли еще шесть человек

Выявлено 135 новых случаев заражения

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В Курской области от коронавируса умерли еще шесть человек: женщины 66, 68, 72, 75 и 78 лет и 61-летний мужчина. По данным оперштаба, на сегодня официально зарегистрировано 109 смертей от COVID-19. 

За сутки подтверждено 135 новых случаев заражения, из них в Курске - 32. Впервые за долгое время выписано пациентов больше -151. Продолжают лечение 2838 курян. В больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями находится 1284 человека, на ИВЛ – 122. 

В целом по России впервые выявили 19 768 новых случаев COVID-19.
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