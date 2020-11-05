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Работающих курян в возрасте 65+ отправят на больничный

Соответствующие изменения внесены в распоряжение губернатора

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Работающих курян в возрасте 65+ отправят на больничный. Соответствующие изменения внесены в распоряжение губернатора «О введении режима повышенной готовности». Согласно документу, перевести пожилых работников на больничный до 15 ноября и передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности. 

Каких-либо документов людям заполнять не потребуется. Оплата больничного производится напрямую из средств ФСС. Расчет пособия по временной нетрудоспособности будет проходить по общим правилам. Выплату поступит в течение недели со дня формирования электронного документа. 

Вопросы можно задать по телефонам горячей линии Фонда социального страхования: 8-800-302-75-49 и 8 (4712) 72-23-97.
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