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В Курской области бесплатные лекарства амбулаторным пациентам с COVID-19 начнут выдавать со следующей недели

В среднем получится около 8 тысяч рублей на одного больного

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В Курской области бесплатные лекарства амбулаторным пациентам с COVID-19 начнут выдавать со следующей недели, сообщает пресс-служба региональной администрации. Напомним, на эти цели региону из федерального бюджета выделен 41 млн рублей. Соглашение с Минздравом  предусматривает обеспечение лекарственными препаратами не менее 5274 пациентов. В среднем получится около 8 тысяч рублей на одного больного. 

В числе препаратов, которые будут выдавать амбулаторным пациентам, противовирусные и антибактериальные препараты, а также антикоагулянты. После того, как лекарства поступят в область, для получения назначенных медикаментов больные смогут обращаться по месту жительства к лечащему врачу
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