В среднем получится около 8 тысяч рублей на одного больного

В Курской области бесплатные лекарства амбулаторным пациентам с COVID-19 начнут выдавать со следующей недели, сообщает пресс-служба региональной администрации. Напомним, на эти цели региону из федерального бюджета выделен 41 млн рублей. Соглашение с Минздравом предусматривает обеспечение лекарственными препаратами не менее 5274 пациентов. В среднем получится около 8 тысяч рублей на одного больного.





В числе препаратов, которые будут выдавать амбулаторным пациентам, противовирусные и антибактериальные препараты, а также антикоагулянты. После того, как лекарства поступят в область, для получения назначенных медикаментов больные смогут обращаться по месту жительства к лечащему врачу