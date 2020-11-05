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Праздник в курской квартире закончился поножовщиной

Теперь одному из участников конфликта грозит серьезный срок
Праздник в курской квартире закончился поножовщиной

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Как сообщили мв городском УМВД, трое мужчин отмечали праздник в квартире на улице Никитская. Во время застолья между двумя гостями произошел конфликт, который перерос в поединок на ножах. Один из оппонентов получил резаную рану брюшной полости, другой пострадал сильнее. Врачи скорой помощи, которых приятели вызвали на место происшествия, диагностировали у мужчины проникающее ранение в живот и многочисленные повреждения кишечника. Пациента срочно госпитализировали в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь. 

После сообщения из больницы о характере ран курянина полицейские прибыли на место преступления и задержали подозреваемого. В качестве доказательств изъяты орудия преступления – ножи, а также образцы крови и ДНК участников конфликта. 

За умышленное причинения тяжкого здоровья подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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