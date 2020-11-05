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Лента новостей / В регионе

В Курске начали расчищать «Утиный остров»

Берег избавят от зарослей и уберут свалки
В Курске начали расчищать «Утиный остров»

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В Курске начали приводить в порядок «Утиный остров», сообщает комитет городского хозяйства. Подрядчик приступил к расчистке берега реки Тускарь. 

В рамках муниципального контракта берег избавят от зарослей американского клена и уберут несанкционированные свалки.
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