В Курске начали расчищать «Утиный остров»

Берег избавят от зарослей и уберут свалки

В Курске начали приводить в порядок «Утиный остров», сообщает комитет городского хозяйства. Подрядчик приступил к расчистке берега реки Тускарь.В рамках муниципального контракта берег избавят от зарослей американского клена и уберут несанкционированные свалки.