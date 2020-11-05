Лента новостей / В регионе Вчера, 13:47 В Курске начали расчищать «Утиный остров» Берег избавят от зарослей и уберут свалки Читайте также На Утином острове в Курске завелись крысы В курской мэрии рассказали, как убрать опасные деревья В Курске начали приводить в порядок «Утиный остров», сообщает комитет городского хозяйства. Подрядчик приступил к расчистке берега реки Тускарь. В рамках муниципального контракта берег избавят от зарослей американского клена и уберут несанкционированные свалки. +0 -0