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Жителей курской Кукуевки освободили от земельного налога

Под эту льготу попадут около 400 участков
Жителей курской Кукуевки освободили от земельного налога

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Владельцев земельных участков в деревне Кукуевка Курской области, расположенных в буферной зоне заповедника, и получивших отказ в согласовании уведомления о начале или завершении строительства, или отказ Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в регистрации объекта, освободили от уплаты земельного налога. Такое решение приняли депутаты Новопоселеновского сельсовета, сообщает издание «Сельская новь».

Как подсчитали местные законотворцы, под эту льготу попадут около 400 участков. Подать документы в налоговую инспекцию нужно до 1 февраля.

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