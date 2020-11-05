Жителей курской Кукуевки освободили от земельного налога

Под эту льготу попадут около 400 участков

Владельцев земельных участков в деревне Кукуевка Курской области, расположенных в буферной зоне заповедника, и получивших отказ в согласовании уведомления о начале или завершении строительства, или отказ Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в регистрации объекта, освободили от уплаты земельного налога. Такое решение приняли депутаты Новопоселеновского сельсовета, сообщает издание «Сельская новь».Как подсчитали местные законотворцы, под эту льготу попадут около 400 участков. Подать документы в налоговую инспекцию нужно до 1 февраля.