На следующей неделе курян снова оставят без света

Электроэнергию будут отключать в трех округах

В связи с проведением плановых ремонтных работ в электросетях на следующей неделе, с 9 по 13 ноября будет отсутствовать электроэнергия по следующим адресам Курска:1-й -5-й Малиновые переулкиЛитовскаяРассыльная3-4-й Каштановые переулкиул. Каштановая1-4-й Вольные переулкиПросторная1-2-й Кленовые переулки3-я Цветовская1-6й ПоселковыеТрубнаяИзумруднаяГородская1-2-й Парковые переулкиКраснополянская 2-12, 19- 211-я Цветовская2-я Цветочная3-й Заповедный переулокПЛК 48-54Цветовский проездУл. ЦветовскаяЗаводская 39а,б,в, 41а,б, 43-53ул. 2-я Бугорская 2-20; 3-7ул. 1-я Бугорская 17-19ул. Новая Бугорская 1-15; 2-184-й Институтский переулок 2-6; 5-13ул. 2-я Кавказская 2-10ул. Щемиловка 55 - 83; 48 - 72Первомайская 63-137, 84-122Дубровинского 27-634-й Первомайская 1-37, 2-28Красина 1-33, 2-28Маяковского 118-140Островского 1-21, 2-30