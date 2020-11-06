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Лента новостей / В регионе

На следующей неделе курян снова оставят без света

Электроэнергию будут отключать в трех округах

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В связи с проведением плановых ремонтных работ в электросетях на следующей неделе, с 9 по 13 ноября будет отсутствовать электроэнергия по следующим адресам Курска: 


В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

С 9 по 13 ноября с 9-00 до 16-30: 

1-й -5-й Малиновые переулки
Литовская
Рассыльная 
3-4-й Каштановые переулки
ул. Каштановая 
1-4-й Вольные переулки
Просторная
1-2-й Кленовые переулки 
3-я Цветовская
1-6й Поселковые
Трубная 
Изумрудная
Городская

С 9 по 13 ноября с 9-00 до 15-00: 

1-2-й Парковые переулки
Краснополянская 2-12, 19- 21
1-я Цветовская
2-я Цветочная
3-й Заповедный переулок
ПЛК 48-54
Цветовский проезд
Ул. Цветовская
Заводская 39а,б,в, 41а,б, 43-53

Телефон для справок: 32-32-15 


В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 

С 9 по 13 ноября с 9-00 до 16-00: 

ул. 2-я Бугорская 2-20; 3-7 
ул. 1-я Бугорская 17-19 
ул. Новая Бугорская 1-15; 2-18 
4-й Институтский переулок 2-6; 5-13 
ул. 2-я Кавказская 2-10 

С 10 по 13 ноября с 9-00 до 16-00: 

ул. Щемиловка 55 - 83; 48 - 72

Телефон для справок: 32-40-89 


В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

С 9 по 13 ноября с 9-00 до 16-30: 

Первомайская 63-137, 84-122
Дубровинского 27-63
4-й Первомайская 1-37, 2-28
Красина 1-33, 2-28
Маяковского 118-140
Островского 1-21, 2-30

Телефон для справок: 26-32-10.

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