За день мошенники обогатились за счет курян более, чем на миллион рублей

Пенсионерка за несколько часов совершила 24 банковские операции и лишилась крупной суммы

Куряне продолжают доверять незнакомцам и терять свои сбережения. За сутки мошенники обогатились за счет наших земляков более, чем на миллион рублей.Так, 65-летняя пенсионерка поверила лжесотрудникам службы безопасности банка сообщившим, что с её карты пытаются похитить деньги. Женщину заставили снять 300 тысяч рублей, чтобы сохранить на безопасном счёте. В результате горожанка внесла все деньги на номера мобильных телефонов, которые ей продиктовали. На это ей потребовалось несколько часов свободного времени и 24 банковские операции.Еще две курянки потеряли сбережения, желая приобрести товар на крупном сайте частных объявлений. 37-летняя женщина нашла в сети предложение о продаже породистого щенка по цене вдвое ниже рыночной. За 30 тысяч рублей продавец обещал выслать собаку в коробке ближайшим авиарейсом из Челябинской области, но требовал 100% предоплату. Курянка перевела на указанный счет всю сумму, а через несколько дней, не дождавшись посылки, обратилась в полицию.По аналогичной схеме жительница Курска потеряла 3 тысячи рублей, покупая в интернете детские ботинки, которых на самом деле не существовало. Цена на товар её устроила, и она не раздумывая отправила деньги на карту мошенников через свой кабинет онлайн банкинга.По всем фактам мошенничеств в полиции возбуждены уголовные дела. Ведется следствие. Стражи порядка напоминают, что от уловок мошенников и финансовых потерь легко защититься, просто положив телефонную трубку.