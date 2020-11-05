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В аптеки Курска завезли лекарства для лечения COVID-19 и ОРВИ

Однако курянам советуют не создавать ажиотаж и приобретать препараты только по назначению врача
В аптеки Курска завезли лекарства для лечения COVID-19 и ОРВИ

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На прошлой неделе социальные сети курян пестрели сообщениями о дефиците в аптечных сетях препаратов, назначаемых врачами при амбулаторном лечении коронавируса и внебольничных пневмоний. Среди наиболее востребованных оказались антибиотики. По информации «Курской фармации», во вторник в аптеки областного центра поступили «Амоксициллин», «Гепарин», «Преднизолон», а также «Амброксол» в таблетках, «Парацетамол» и антикоагулянт «Цибор». Сегодня утром со склада развезли  «Азитромицин» по следующим аптекам: №126 на 50 лет Октября, 13; №3 на Интернациональной, 79; №98 на Энгельса, 26/28. Однако курянам советуют не создавать ажиотаж и приобретать препараты только по назначению врача. В частные аптеки вышеуказанные препараты также должны были поступить, сообщает телеканал «ТАКТ».

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