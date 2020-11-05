По этим показателям Курская область занимает 8-е место среди российских регионов

Курская область перевыполнила программу переселения граждан из аварийного жилья. В 2019 и 2020 годах планировалось обеспечить новым жильем 90 человек, а по факту новоселами стали 506 курян. Вместо запланированных изначально 1,65 тыс. кв. м расселено порядка 5 тыс. кв. м аварийного жилья. Такие цифры приводит официальный сайт региональной администрации.До конца года новое жилье получат еще 48 человек, проживающих в Курске и на территории Черницынского сельского совета Октябрьского района. В Щиграх и Обояни переселения ждут по 15 и 10 семей соответственно. В этом году там начинается строительство многоквартирных домов, сдать которые планируется во втором квартале 2021-го.Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил Курской области дополнительные лимиты на 2020 год в объеме 71,6 млн рублей, рассказал председатель регионального комитета строительства Роман Денисов. Сейчас разрабатывается проект адресной программы по переселению граждан с учетом дополнительных финансовых средств и готовится заявка в Фонд ЖКХ на выделение финансирования.Адресная программа Курской области по переселению из аварийного жилья рассчитана на 2019-2025 годы. В ней участвуют 12 муниципальных образований. Всего планируется расселить 1289 человек из 65 домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Общая площадь аварийного жилья – 17 675 кв. м. По программе осталось переселить 783 человек из 51 аварийного дома общей площадью 12731,93 кв. м.По оценке Минстроя, по этим показателям Курская область занимает 8-е место среди российских регионов.