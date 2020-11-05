В Курской областной клинической больнице ведут активную подготовку к трансплантациям

Почти 10 тысяч курян страдают циррозом печени. Основной причиной жизнеугрожающих состояний этой категории больных является кровотечение из-за варикозного расширения вен пищевода.Один из способов лечения цирроза - трансплантация. В Курской областной клинической больнице ведут активную подготовку к этому виду операций. Однако, как отмечают доктора, даже после трансплантации часто возникают осложнения, которые могут привести к летальному исходу. Врачи областной больницы проводят операции по лигированию вен пищевода, что повышает шансы на успешное проведение трансплантации. Это эндоскопическая хирургическая операция, при которой расширенные вены пищевода перевязывают при помощи латексных колец.Отмечается, что областная больница владеет всем необходимым оборудованием и материалами. Хирурги прошли соответствующее обучение и проводят лигирование вен пищевода в плановом порядке.