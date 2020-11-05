В этом году в Курске на профилактический учет поставлено 454 «трудных» подростка

С начала года в Курске подростки совершили 84 преступления

С начала года в Курске подростки совершили 84 преступления. Эффективность профилактической работы с детьми обсудили на заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав.Отмечается, что значительно сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых в группе, а также в состоянии опьянения. Чаще всего подростки совершают преступления имущественного характера или преступления против собственности.В этом году полицейские провели 608 специализированных рейдов по местам, где часто собираются подростки и молодежь. Цель таких рейдов - пресечение административных правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. На профилактический учет в этом году поставлено 454 подростка и 255 родителей, которые ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности. «Трудных» подростков навещают сотрудники полиции и комиссий по делам несовершеннолетних, проводят с ними профилактические беседы, организуют для них спортивные соревнования.