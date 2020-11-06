Курянам предложили перевести школьников на семейное обучение или на индивидуальный план

Оба варианта дадут возможность ограничить посещение школы и тем самым сократить социальные контакты

Оба варианта дадут возможность ограничить посещение школы и тем самым сократить социальные контакты обучающихся. Чтобы перейти с традиционной формы обучения на другую, родителям нужно написать заявление на имя директора школы. Сделать это можно в любое время. Чтобы вернуться обратно, к традиционному формату нужно будет также написать заявление.

Если вы беспокоитесь, что ваш ребенок может подхватить коронавирус в школе, можно перевести его на семейное обучение или на индивидуальный план, как это делают юные спортсмены и музыканты, которые постоянно ездят на соревнования и конкурсы. Об этом сообщает областной комитет образования, после совещания с директорами школ.