Оба варианта дадут возможность ограничить посещение школы и тем самым сократить социальные контакты обучающихся. Чтобы перейти с традиционной формы обучения на другую, родителям нужно написать заявление на имя директора школы. Сделать это можно в любое время. Чтобы вернуться обратно, к традиционному формату нужно будет также написать заявление.
Курянам предложили перевести школьников на семейное обучение или на индивидуальный план
Оба варианта дадут возможность ограничить посещение школы и тем самым сократить социальные контакты