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Курянам предложили перевести школьников на семейное обучение или на индивидуальный план

Оба варианта дадут возможность ограничить посещение школы и тем самым сократить социальные контакты

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Если вы беспокоитесь, что ваш ребенок может подхватить коронавирус в школе,  можно перевести его на семейное обучение или на индивидуальный план, как это делают юные спортсмены и музыканты, которые постоянно ездят на соревнования и конкурсы. Об этом сообщает областной комитет образования, после совещания с директорами школ. 

Оба варианта дадут возможность ограничить посещение школы и тем самым сократить социальные контакты обучающихся. Чтобы перейти с традиционной формы обучения на другую, родителям нужно написать заявление на имя директора школы. Сделать это можно в любое время. Чтобы вернуться обратно, к традиционному формату нужно будет также написать заявление.
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