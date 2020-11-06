В центре Курска при столкновении двух иномарок пострадали три пешехода

ДТП случилось на перекрестке улиц Ленина и Мирная

Сегодня около 8 часов утра в центре Курска произошла авария, в которой пострадали три человека - два парня 17 лет и 68-летний пенсионер. ДТП случилось на перекрестке улиц Ленина и Мирная.





По предварительной информации ГИБДД, водитель автомобиля «Ягуар» - 27-летняя девушка - ехала по улице Ленина в сторону площади Перекальского. В пути следования она столкнулась с автомобилем «Киа Соул», за рулем которого был 52-летний водитель, который ехал со стороны улицы Садовой в сторону Мирной.





От удара «Киа» выехала на тротуар по улице Ленина, в районе дома номер 61, где сбила трех пешеходов. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.





Полиция выясняет все причины и обстоятельства данного ДТП.