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В центре Курска при столкновении двух иномарок пострадали три пешехода

ДТП случилось на перекрестке улиц Ленина и Мирная

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Сегодня около 8 часов утра в центре Курска произошла авария, в которой пострадали три человека - два парня 17 лет и 68-летний пенсионер. ДТП случилось на перекрестке улиц Ленина и Мирная. 

По предварительной информации ГИБДД, водитель автомобиля «Ягуар» - 27-летняя девушка - ехала по улице Ленина в сторону площади Перекальского. В пути следования она столкнулась  с автомобилем «Киа Соул», за рулем которого был 52-летний водитель, который ехал со стороны  улицы Садовой в сторону Мирной. 

От удара «Киа» выехала на тротуар по улице Ленина, в районе  дома номер 61, где сбила трех пешеходов. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу. 

Полиция выясняет все причины и обстоятельства данного ДТП.



ФОТО - АВТОКАДР_46
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