За прошедший день выявлено еще 136 новых случаев заражения, из них в Курске - 62

В Курской области от коронавируса скончались еще четыре пациента: это мужчины: 70, 58 и 70 лет и 60-летняя женщина. Таким образом, по данным оперштаба, на сегодня официально зарегистрировано 115 смертей от COVID-19.





За прошедший день выявлено еще 136 новых случаев заражения, из них в Курске - 62, также большой прирост отмечен в Железногорске - 35. Выписано 110 пациентов, продолжают лечение 2939 курян. больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1273 человека, на ИВЛ – 100.





В целом по России последние сутки выявлено 20 582 новых случая коронавируса. Это новый антирекорд.