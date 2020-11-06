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В Курской области от коронавируса скончались еще четыре пациента

За прошедший день выявлено еще 136 новых случаев заражения, из них в Курске - 62

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В Курской области от коронавируса скончались еще четыре пациента: это мужчины: 70, 58 и 70 лет и 60-летняя женщина. Таким образом, по данным оперштаба, на сегодня официально зарегистрировано 115 смертей от COVID-19. 

За прошедший день выявлено еще 136 новых случаев заражения, из них в Курске - 62, также большой прирост отмечен в Железногорске - 35.  Выписано 110 пациентов, продолжают лечение 2939 курян.  больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1273 человека, на ИВЛ – 100. 

В целом по России последние сутки выявлено 20 582 новых случая коронавируса. Это новый антирекорд.
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