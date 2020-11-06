В Курске в столкновении трех легковушек ранены три человека
Среди пострадавших 5-летняя девочка
Как сообщили в ГИБДД, 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115», двигаясь со стороны улицы Аэродромная в направлении проспекта Дружбы совершил столкновение с автомобилем «Шевроле», зарулем которого была 19-летняя девушка. От удара иномарка столкнулась с двигавшейся в попутном направлении «Ладой Калиной», под управлением 39-летней женщины.
В результате этой аварии получили травмы водитель «ВАЗа» и его пассажиры: 37-летняя женщина и 5-летняя девочка. Водители были трезвы.
ФОТО - АВТОКАДР_46