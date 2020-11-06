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Курских школьников 5-11 классов переведут на дистанционное обучение до 22 ноября

Ученики начальных классов будут учиться очно
Курских школьников 5-11 классов переведут на дистанционное обучение до 22 ноября

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Губернатор распорядился частично перевести школы Курской области на дистанционное обучение - с 9 по 22 ноября. Такое решение связано с ухудшением эпидемиологической ситуации. 

Дистанционно учиться будут не все, а ученики 5-11 классов. Ученики начальных классов будут заниматься в очном формате. 

В школах, где обучаются меньше 100 детей, ученики 1-4 классов будут учиться очно, а для 5-11 классов решение о формате обучения примут органы местного самоуправления с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. 

Учреждения дополнительного образования будут работать в дистанционном режиме. 

Кроме этого, вузам и ссузам также рекомендовано перевести студентов на дистанционное обучение.

Официальный документ размещен на сайте администрации Курской области.

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