Курских школьников 5-11 классов переведут на дистанционное обучение до 22 ноября
Ученики начальных классов будут учиться очно
Дистанционно учиться будут не все, а ученики 5-11 классов. Ученики начальных классов будут заниматься в очном формате.
В школах, где обучаются меньше 100 детей, ученики 1-4 классов будут учиться очно, а для 5-11 классов решение о формате обучения примут органы местного самоуправления с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.
Учреждения дополнительного образования будут работать в дистанционном режиме.
Кроме этого, вузам и ссузам также рекомендовано перевести студентов на дистанционное обучение.
Официальный документ размещен на сайте администрации Курской области.