Курские полицейские поймали серийного автовора

Объектами хищений становились автомагнитолы, электроинструменты, гаечные ключи и даже сувениры

В Курске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в многочисленных автокражах. Большинство преступлений он совершил в Северо-Западном районе.В конце октября сразу трое курян обратились с заявлением о кражах из автомобилей. Злоумышленник вскрывал машины ночью и забирал из салона все ценные вещи. Объектами хищений становились автомагнитолы, электроинструменты, гаечные ключи и даже сувениры.Задержать преступника помог очевидец очередного преступления. Рано утром курянин заметил из окна своей квартиры, как некий мужчина пытается проникнуть в чужой гараж и вызвал полицию. Стражи порядка оперативно прибыли на место и задержали злоумышленника.При осмотре квартиры 39-летнего подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли похищенное имущество на общую сумму около 30 тысяч рублей. В ходе следствия также установили причастность горожанина к кражам электроинструментов с дачных участков.По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Похищенное имущество вскоре вернут законным владельцам.