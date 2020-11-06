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Курские полицейские поймали серийного автовора

Объектами хищений становились автомагнитолы, электроинструменты, гаечные ключи и даже сувениры
Курские полицейские поймали серийного автовора

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В Курске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в многочисленных автокражах. Большинство преступлений он совершил в Северо-Западном районе. 

В конце октября сразу трое курян обратились с заявлением о кражах из автомобилей. Злоумышленник вскрывал машины ночью и забирал из салона все ценные вещи. Объектами хищений становились автомагнитолы, электроинструменты, гаечные ключи и даже сувениры. 

Задержать преступника помог очевидец очередного преступления. Рано утром курянин заметил из окна своей квартиры, как некий мужчина пытается проникнуть в чужой гараж и вызвал полицию. Стражи порядка оперативно прибыли на место и задержали злоумышленника. 

При осмотре квартиры 39-летнего подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли похищенное имущество на общую сумму около 30 тысяч рублей. В ходе следствия также установили причастность горожанина к кражам электроинструментов с дачных участков. 

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Похищенное имущество вскоре вернут законным владельцам.
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