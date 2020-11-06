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В Курске полиция пресекла деятельность "банды", воровавшей продукты и алкоголь

Украденные из магазинов товары злоумышленники продавали за бесценок своим знакомым
В Курске полиция пресекла деятельность "банды", воровавшей продукты и алкоголь

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Курские полицейские раскрыли преступную схему по хищению и сбыту продтоваров из супермаркетов города. Задержали похитителей с поличным.

Злоумышленники воровали продукты, алкоголь и продтовары из магазинов. Похищенное они продавали за бесценок своим знакомым. Сотрудники уголовного розыска установили за подозреваемыми наблюдение и задержали в момент совершения очередной кражи. 

Сейчас установлены все участники "банды". Факты кражи и сбыта товаров подтверждаются записями камер видеонаблюдения.

На допросах магазинные воры рассказали, что таким образом они зарабатывали деньги на свои повседневные нужды. Часть похищенного имущества изъята. 

Возбуждено уголовное дело по статье 175 УК РФ. Её санкция предусматривает наказание до 5 лет  лишения свободы.
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