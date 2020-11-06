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В Курском городском роддоме сломалась система автоматической подачи кислорода

38 тяжелых пациентов экстренно были переведены в реанимационные отделения других больниц
В Курском городском роддоме сломалась система автоматической подачи кислорода

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Вечером 5 ноября в Курском городском роддоме вышла из строя клапанная система в газификаторе, который подавал кислород автоматически. 38 тяжелых пациентов экстренно были переведены в реанимационные отделения областной клиническую больницы, БСМП и 6-ю горбольницы. 

Как отметили в областном комитете здравоохранения, на лечении в городском роддоме осталось 87 человек, 15 из которых нуждаются в кислороде. Пациентам средней тяжести кислород подают из баллонов под постоянным контролем медицинских работников. В ближайшее время этих больных переведут в БСМП. 

Таким образом, в роддоме продолжат лечение порядка 60 пациентов, не нуждающихся в кислороде. Как сообщила главный врач городского роддома Наталья Мальцева, неисправность газификатора устраняется.
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