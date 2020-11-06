В Курской области завершаются работы на объектах нацпроекта БКАД

На шести региональных объектах работы еще продолжаются

В Курской области завершаются работы на объектах нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В целом по области работы уже завершены на 58 объектах из 70. В Курске отремонтировано 98% улиц, в числе которых Белгородская, Бойцов 9-й дивизии, Комарова, Малышева, Народная и Дейнеки.Дорожники привели в нормативное состояние 9 участков автодорог местного значения: улица Центральная в деревне 1-я Моква Моковского сельсовета, улица Сосновая в деревне Ворошнево Ворошневского сельсовета, улица Гражданская в местечке Свобода, улица Мира в селе Соколье, улица Молодёжная в селе Басово Титовского сельсовета, улица Кавыршинка, улица Советская в деревне Будановка, улица Почтовая в местечке Свобода, а также участок дороги Курск-Борисоглебск - Погожее - улица Красинка.Отремонтированы четыре участка трасс регионального значения: Курск – Касторное, деревня Лошаковка – хутор Пенский – Подол, Обоянь – Суджа, Курск – Поныри – Зиборово.Завершено строительство двух крупных объектов. Один из них Отрешково- Петровское-Беседино - Безобразово в Курском районе протяженностью 960 м. В Курске возвели магистральную улицу по проспекту Дружбы и улице Просторной протяженностью более 3,3 км.На шести региональных объектах работы еще продолжаются. К их ремонту удалось приступить в этом году благодаря выделению дополнительных средств из резервного фонда правительства. Это более 30 км дорог регионального или межмуниципального значения. До конца года планируется также завершить строительство путепровода через железную дорогу в Курчатове и реконструкцию участка автодороги Курск-Поныри.В этом году на развитие дорожной сети в Курской области выделено без малого 2,5 млрд рублей, из них средства федерального бюджета – более 1,8 млрд. В планах привести в нормативное состояние автодороги и улично-дорожную сеть общей протяженностью более 111 км.