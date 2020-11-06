  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске на перекрестке улиц Ватутина и Димитрова установили светофоры

В ближайшее время мигающий жёлтый светофор типа Т.7 появится рядом с пешеходным переходом в районе детского сада №33
В Курске на перекрестке улиц Ватутина и Димитрова установили светофоры

Читайте также

В Курске на перекрестке улиц Ватутина и Димитрова установили два новых светофора. Они расположены у домов №№ 24 и 25. Этот перекресток отличается интенсивным движением автомобильного транспорта. В часы пик здесь нередко возникали аварии, отмечает заместитель директора МБУ «СМЭП Курска» Александр Жиляев.  

В ближайшее время мигающий жёлтый светофор типа Т.7 появится рядом с пешеходным переходом на улице Димитрова, 34 в районе детского сада №33. Он предназначен для светового оповещения и привлечения внимания водителей транспортных средств о приближении к пешеходной дорожке. В этом году на этом участке также обустроили две искусственные неровности. 

Всего в этом году в Курске планируют установить 12 новых и реконструировать восемь существующих светофоров по Проспекту Ленинского Комсомола: на Льговском повороте, по адресу ПЛК-ул.Серегина, ПЛК-РТИ, ПЛК-з-д «Аккумулятор», ПЛК-ТЭЦ-1, ПЛК-около д.№21, ПЛК-ул. Лесная и ПЛК-Волокно. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На выходных в Курской области прогнозируют дожди

В Курской области завершаются работы на объектах нацпроекта БКАД

В Курске на осенних каникулах полицейские задержали более 20 пьяных подростков

В Курске проверили качество сливочного масла

В Курском городском роддоме сломалась система автоматической подачи кислорода

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске