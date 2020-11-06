В Курске на перекрестке улиц Ватутина и Димитрова установили светофоры

В ближайшее время мигающий жёлтый светофор типа Т.7 появится рядом с пешеходным переходом в районе детского сада №33

В Курске на перекрестке улиц Ватутина и Димитрова установили два новых светофора. Они расположены у домов №№ 24 и 25. Этот перекресток отличается интенсивным движением автомобильного транспорта. В часы пик здесь нередко возникали аварии, отмечает заместитель директора МБУ «СМЭП Курска» Александр Жиляев.В ближайшее время мигающий жёлтый светофор типа Т.7 появится рядом с пешеходным переходом на улице Димитрова, 34 в районе детского сада №33. Он предназначен для светового оповещения и привлечения внимания водителей транспортных средств о приближении к пешеходной дорожке. В этом году на этом участке также обустроили две искусственные неровности.Всего в этом году в Курске планируют установить 12 новых и реконструировать восемь существующих светофоров по Проспекту Ленинского Комсомола: на Льговском повороте, по адресу ПЛК-ул.Серегина, ПЛК-РТИ, ПЛК-з-д «Аккумулятор», ПЛК-ТЭЦ-1, ПЛК-около д.№21, ПЛК-ул. Лесная и ПЛК-Волокно.