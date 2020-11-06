Мэр Курска поручил завершить благоустройство Ермошкина озера до конца месяца

Подрядчик должен был завершить работы к 1 ноября, но не уложился в срок

Представители курской администрации во главе с мэром города проверили ход работ по благоустройству Ермошкина озера. Завершить второй этап подрядчик должен до конца месяца.К этому моменту в зоне отдыха установили фонарные столбы, сделали освещение. Буквально на днях поставили понтон. Сегодня там должна появиться и лодочная станция. Есть медпункт и туалетный комплекс. Готовится к сдаче баскетбольная и вело площадки, а также площадка для скейтборда. В ближайшие дни строители начнут монтировать 120-ти метровое ограждение набережной. Заканчиваются работы по укладке нескольких дорожек, одна из которых - беговая.В перспективе на Ермошкином озере установка Динопарка, детских площадок и благоустройство самого пляжа.Глава города Виктор Карамышев поручил ускорить темп работ и завершить благоустройство зоны отдыха к концу месяца. К слову, к строительству подрядчик приступил еще в мае, но завершить в срок - к 1 ноября - не успел. Теперь ему грозят штрафные санкции.Напомним, работы на Ермошкином озере ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».