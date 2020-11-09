Минздрав внес коррективы в выписку пациентов из стационаров
Минздрав России скорректировал рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, согласно которым разрешено переводить пациентов со стационарного на амбулаторное лечение до получения отрицательного теста на COVID-19
Теперь пациентам, у которых наблюдается стойкое улучшение клинической картины заболевания, при сопутствующих удовлетворительных анализах, а так же при отсутствии лихорадки и признаков нарастания дыхательной недостаточности, не нужно будет ждать результатов отрицательного маска на COVID-19 в стационаре.
Главный врач областной инфекционной больницы имени Н.А. Семашко Олег Девянин отметил, что такая тактика позволит иметь резерв свободных коек. А выздоравливающие пациенты, не нуждающиеся больше в оказании медицинской помощи в стационаре, продолжат лечение амбулаторно, вплоть до получения отрицательного теста.
Рентгенография и/или КТ перед выпиской для оценки динамики пневмонии не являются обязательными процедурами, но могут быть назначены лечащим врачом по клиническим показаниям.
В случае выписки пациента до получения двух отрицательных лабораторных исследований, его транспортировка в домашние условия будет осуществлена санитарным транспортом. В период ожидания результатов, пациент должен будет находиться в режиме самоизоляции, несмотря на полное исчезновении всех симптомов заболевания.