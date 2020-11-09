Минздрав внес коррективы в выписку пациентов из стационаров

Минздрав России скорректировал рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, согласно которым разрешено переводить пациентов со стационарного на амбулаторное лечение до получения отрицательного теста на COVID-19

Минздрав России скорректировал рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, согласно которым разрешено переводить пациентов со стационарного на амбулаторное лечение до получения отрицательного теста.Теперь пациентам, у которых наблюдается стойкое улучшение клинической картины заболевания, при сопутствующих удовлетворительных анализах, а так же при отсутствии лихорадки и признаков нарастания дыхательной недостаточности, не нужно будет ждать результатов отрицательного маска на COVID-19 в стационаре.Главный врач областной инфекционной больницы имени Н.А. Семашко Олег Девянин отметил, что такая тактика позволит иметь резерв свободных коек. А выздоравливающие пациенты, не нуждающиеся больше в оказании медицинской помощи в стационаре, продолжат лечение амбулаторно, вплоть до получения отрицательного теста.Рентгенография и/или КТ перед выпиской для оценки динамики пневмонии не являются обязательными процедурами, но могут быть назначены лечащим врачом по клиническим показаниям.В случае выписки пациента до получения двух отрицательных лабораторных исследований, его транспортировка в домашние условия будет осуществлена санитарным транспортом. В период ожидания результатов, пациент должен будет находиться в режиме самоизоляции, несмотря на полное исчезновении всех симптомов заболевания.