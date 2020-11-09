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Лента новостей / В регионе

Восемь особо опасных участков дорог определено в Курской области

На сайте ГУ МЧС России по Курской области размещена информация о  наиболее опасных участках автодорог региона

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По прогнозам синоптиков уже в ближайшие дни столбик термометра опустится ниже нулевой отметки, что сможет спровоцировать рост происшествий на автодорогах. Пожарно-спасательные подразделения Курской области разработали план реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. 
На 4 автомобильных дорогах федерального значения, проходящих по территории региона, определено 8 опасных участков с наибольшим риском возникновения ДТП.
Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Курской области подполковник внутренней службы Дмитрий Севрюков пояснил, что в данный момент ведется непрерывный мониторинг ситуации на автодорогах с привлечением оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов и в режиме реального времени при помощи 13 видеокамер, информация с которых поступает в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях. Особое внимание уделяется информированию участников движения о неблагоприятных погодных условиях и возможных затруднениях на трассе, в случае необходимости будет задействована SMS-рассылка, возможности Интернет-ресурсов, СМИ и терминальные комплексы ОКСИОН.
Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем участникам дорожного движения: соблюдайте правила безопасности. В то время, когда температура воздуха в течение суток меняется от положительной до отрицательной, необходимо быть особенно внимательными на дорогах: соблюдать скоростной режим, переходить дорогу только в отведенном для этого месте. Номера вызова пожарно-спасательных подразделений – 01, 101. Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.
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