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Ряды медиков Курска пополнили 377 студентов, ординаторов и преподавателей КГМУ

В регионе к оказанию помощи в медучреждениях привлечены 377 человек, являющиеся ординаторами, студентами, а так же преподавателями КГМУ и Курского медицинского колледжа

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В регионе к оказанию помощи в медучреждениях привлечены 377 человек, являющиеся ординаторами, студентами, а так же преподавателями КГМУ и Курского медицинского колледжа.
По сообщению комитета здравоохранения Курской области, в частности, в стационарах, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, трудится 174 человека, из них 12 преподавателей университета, 83 ординатора, 79 студентов. В поликлиники привлечено 89 человек, на станцию скорой медицинской помощи – 32. Направлены студенты, ординаторы и в другие медучреждения региона города Курска и районные ЦРБ – всего 82 человека. Помощь также оказывают волонтеры-медики, которые доставляют средства индивидуальной защиты в районные поликлиники, продукты и лекарства пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья, находящимися на самоизоляции. Члены штаба работают в центре по информированию пациентов о результатах теста на коронавирусную инфекцию, на горячих линиях в медицинских учреждениях.


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