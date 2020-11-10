Часть Курска останется без воды

В связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ 12 ноября 2020г., с 09.00 до 17.00 часа будет прекращена подача холодной воды

Без воды останутся улица 50 лет Октября с прилегающими улицами, ул. Дзержинского с прилегающими улицами, ул. Красной Армии с прилегающими улицами, ул. Пионеров, ул. Большивиков, ул. Суворовская и Суворовские переулки, ул. Бойцов 9 Дивизии, ул. Звездная, ул. Запольная с прилегающими улицами, ул. Пучковка, улицы Орловские, ул. Студенческая, пр-т Дружбы, пр-д Сергеева, пр-т Энтузиастов (нечетные номера домов), пр-т Хрущева (четные номера домов), ул. Веспремская, жилые дома индивидуальной постройки по пр-ту Дружбы с прилегающими улицами.Будет снижено давление в сетях в СЗЖР: ул. Косухина, ул. Воробьева, Мыльников, пр-т Энтузиастов (четные номера домов), пр-т Хрущева (нечетные номера домов), Майский б-р