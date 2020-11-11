Искусственный интеллект приходит на курские дороги
Начался первый этап создания интеллектуальной транспортной системы Курского региона
Для начала внедрение интеллектуальных транспортных систем пройдет по 10 адресам: площадь Перекальского, ул. К. Маркса – ул. Ямская, ул. К. Маркса – ул. Красный Октябрь – ул. Никитская, ул. К. Маркса – ул. Хуторская, ул. К. Маркса – ул. Ломакина, ул. К. Маркса – Московская площадь, ул. К. Маркса, 65 – ул. Школьная, ул. К. Маркса, 70 – ТЦ «МегаГРИНН», ул. К. Маркса – ул. Кавказская, ул. К. Маркса – пр-д Светлый.
В планах на региональных дорогах установить станции метео- и экоконтроля, позволяющие определять состояние и температуру поверхности дорожного полотна, измерять направление и скорость ветра, а также дальность видимости